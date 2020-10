La madre di Zaniolo: "Tra marzo e aprile potrebbe tornare in campo"

Francesca Costa, madre del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Nicolò sta abbastanza bene, è anche più motivato. Fa fisioterapia tutti i giorni, doppio allenamento anche a casa. Fa sempre esercizi, speriamo bene. È abbastanza carico mentalmente e speriamo che recuperi bene. Se soffre a guardare le partite in tv? Sì, ieri sera c’era l’Italia dei suoi compagni. L’ha guardata e ha tifato per loro. A suo padre lo disse: 'Sarei voluto essere anche io lì con loro'. Quando potrebbe tornare in campo? Marzo-aprile, penso di sì. Non è troppo presto e non troppo in là. Potrebbe essere una bella data".