La maledizione interrotta. Simeone e il gol ritrovato

Nonostante un attaccante possa negare di essere vittima della più classica ansia da gol quando la rete manca da troppo tempo, la verità è sempre un'altra. La verità, quella vissuta fino ad ieri pomeriggio da Giovanni Simeone, era che quel maledetto-benedetto gol mancava eccome. La rete contro l'Inter dello scorso 5 gennaio era dannatamente lontana nel tempo e nonostante tutti gli sforzi profusi dal Cholito per aiutare la sua Fiorentina a rincorrere la zona Europa il pallone sembra essere diventato nemico dell'argentino. Fino al 3' del match contro il Crotone di ieri. La maledizione si è interrotta su quel tap-in vincente. Il Cholito è tornato a segnare e per i viola non può che essere un bel segnale. L'Europa League è lontana solo tre punti e con un centravanti argentino ritornato al gol, la storia insegna, a Firenze tutto diventa possibile.