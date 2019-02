La (mancata) legge degli ex: Immobile e L. Alberto ko, Correa non incide

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doveva essere la notte dei grandi ex, ma in casa Lazio è stata invece la notte del Siviglia e di tanti (nuovi) infortuni. Chi, se non Immobile, Luis Alberto e Correa, sembrava infatti il più adatto per trascinare la truppa di Inzaghi nella sfida casalinga contro gli andalusi? Tre giocatori che, per motivi diversi, avevano vestito con scarsi risultati in passato proprio la maglia biancorossa, pronti allo scherzetto europeo.

Alla fine, non è proprio andata così... Neanche convocato Immobile, vittima di un'elongazione ai flessori della coscia sinistra dopo la gara col Frosinone e rimasto dunque a riposo nonostante il tentativo di recupero in extremis delle ultime ore. Nuovo stop anche Luis Alberto, che già al 44' ha dovuto lasciare il campo a causa di un riacutizzarsi del solito problema alla coscia. Poco incisivo, pur restando in campo per 90 minuti, infine il 'Tucu'.

È così che quella che sarebbe dovuta essere l'autentica arma in più contro il Siviglia ha finito per togliere alla Lazio tutta la sua potenza esplosiva. Una serata da non ricordare, per tutti e tre, con la speranza però di riscattarsi con una remontada miracolosa fra neanche sette giorni al Sanchez-Pizjuan.