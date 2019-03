La mancata svolta di Lazio e Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Obiettivi diversi, stessa storia. Perché Lazio e Fiorentina sembrano vivere ancora nel segno dell'ultima giornata della scorsa stagione. Quando i biancocelesti persero 3-2 contro l'Inter, senza centrare l'accesso all'Europa League, mentre i viola salutavano l'Europa League, perdendo - con cinquina - dal Milan, lasciando all'Atalanta il settimo posto. Ecco, a dieci mesi da quegli avvenimenti, sia i biancocelesti che i viola cercano la partita della svolta. O la svolta in generale, perché squadre giovani, piene di qualità e nomi da mercato di primissimo livello.

Il centrocampo della Lazio è composto da Sergej Milinkovic-Savic, oltre 100 milioni di valutazione, più Luis Alberto e Correa, con il primo iper valutato nella passata estate (oltre 50 milioni) e il secondo che sta vivendo un ottimo momento di forma. Poi Immobile, Lucas Leiva... probabilmente il problema è più sulle fasce e in difesa, ma dagli 89 gol della scorsa annata, a 11 dalla fine, ne mancano ben 52: una media di oltre 4,5 a partita.

La Fiorentina invece è una delle squadre più giovani del campionato, è partita benissimo e sembrava poter lottare fino in fondo per il settimo posto. Ora la differenza è di sei punti, con l'Atalanta che però ha lo scontro diretto dalla sua. C'è ancora la semifinale di Coppa Italia - proprio con i nerazzurri - per provare a fare quello scalino e crescere. Però, mai come oggi, sia Lazio che Fiorentina sembrano distanti dai propri obiettivi, tra quarto e settimo posto. E la svolta tarda ad arrivare, con il rischio di aspettare Godot.