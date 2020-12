La mano tesa in estate, la doppietta ieri. E' l'inizio di una nuova storia per Mattia Destro?

Il gol all'esordio contro il Crotone, la doppietta ieri contro il Milan. Nel mezzo, una sola altra gara da titolare a Napoli, lo stop a causa della positività al Covid-19 e poi tanti ingressi nei minuti finali, a gara già segnata. E' questo, fino a questo momento, il campionato di Mattia Destro, migliore in campo ieri sera al Ferraris in Genoa-Milan, partita finita 2-2.

Schierato a sorpresa nell'undici titolare, Destro ha sfoderato una prestazione positiva quanto sorprendente. A conferma di un giocatore che ha voglia di rimettersi in discussione, di dimostrare che non è un giocatore finito e che può ancora dire la sua in Serie A.

Del resto, lo si era capito già questa estate quando l'ex centravanti del Bologna, svincolato dopo la scadenza del precedente contratto, ha deciso di dimezzarsi il precedente ingaggio pur di continuare a vestire la maglia del Grifone. Un braccio teso che l'allora ds Daniele Faggiano accolse con favore rinnovandogli il contratto.

Da allora, Destro non ha avuto tante occasioni per mettersi in mostra e nelle tre gare giocate dal primo minuto ha realizzato tre gol. Non male per un calciatore che non è il predestinato che tutti pensavano ai tempi di Siena, ma senza dubbio è un calciatore che può aiutare il Genoa in questo momento così delicato.