La margherita senza petali della Roma. Resta solo un'ultima prima scelta

Un summit serale all'Eur, con Francesco Totti, con la dirigenza della Roma presente e con i vertici in conference call dagli Stati Uniti. La società giallorossa sfoglia i petali restanti della margherita sulla sua panchina, nei giorni più difficili dei tempi recenti del club giallorosso. Il no di Antonio Conte, quello di Gian Piero Gasperini, il primo all'Inter e il secondo ancora all'Atalanta. Non se l'aspettava, Roma. James Pallotta pensava e credeva di avere in mano un club con maggiore appeal ma evidentemente le scelte dirigenziali, quelle in panchina degli ultimi mesi, hanno fatto riflettere a lungo i candidati al ruolo di dopo Claudio Ranieri.

Non sarà una prima scelta. Con un'eccezione Comunque andrà, il futuro riserverà alla Roma un allenatore che non sarà una prima scelta. Lo erano Conte e Gasperini, non tecnici comunque quotati come Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk, non Rafa Benitez del Newcastle, non il francese Laurent Blanc. Non lo è Roberto De Zerbi del Sassuolo, lo sarebbe semmai Marco Giampaolo della Sampdoria ma solo di Gianluca Petrachi, direttore sportivo che verrà ma che resta in attesa di essere liberato da Urbano Cairo. L'eccezione, però, non è lui. Lo è Gennaro Gattuso, che è messo tra i candidati da Jorge Mendes, che è nome gradito a Francesco Totti. Che ha uno sponsor in meno ora, Daniele De Rossi, ma che con la scelta di separarsi senza contanti dal Milan, ha guadagnato punti anche agli occhi di Pallotta.