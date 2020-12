La matematica di Pirlo: "Un po' troppi pareggi". Rivedi le sue parole dopo l'1-1 di Juve-Atalanta

Un pareggio per 1-1 nella sfida tra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium. Tante emozioni, con Gollini che ha anche parato un rigore a Cristiano Ronaldo. Nel post partita, ecco l'analisi di Andrea Pirlo: "Porto a casa la buona prestazione ma anche un po' di amarezza perché era lo step giusto per il nostro cammino. Pareggi? Sì, sono un po' troppi per la classifica, ma comunque è stata un'ottima partita. Non è da accostare agli altri pareggi che abbiamo fatto. Sapevamo di affrontare una squadra forte, che ormai non è più una sorpresa né livello italiano né europeo. E' stata una gara giocata a viso aperto, creando un sacco di occasioni. Per l'inerzia delle gara forse meritavamo di vincere".

