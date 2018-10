La meglio gioventù bianconeroazzurra: Cassata inventa, Pinamonti segna

© foto di Federico Gaetano

Il Frosinone vince, con tanti meriti, ma anche Juventus e Inter possono esultare. La prima per l'ottimo ingresso in campo di Francesco Cassata, importante dal punto di vista tattico nella sua mezz'ora in campo al cospetto della SPAL, la seconda per il primo gol in Serie A del gioiello classe 1999 Andrea Pinamonti, che ha chiuso la contesa con un sinistro morbidissimo che si è andato a spegnere alle spalle di Gomis al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo, proprio su invito del compagno di squadra. Classe 1997 il primo, appena 19enne il secondo, già vicecampione d'Europa con la maglia della Nazionale Under 19 l'anno passato, mentre il primo due anni fa sfiorava addirittura il titolo iridato con l'Under 20. Due giovani su cui Juventus e Inter hanno dimostrato di credere, di certo due dei migliori prospetti dell'intero movimento azzurro.

In Ciociaria, dove i risultati sono mancati sino ad oggi e la salvezza è la priorità, piuttosto che la valorizzazione dei giovani, hanno fatto fatica a trovare spazio fino ad ora e il miglior augurio che possiamo far loro è che le cose cambino dopo il duetto di oggi. Per Cassata, dopo due anni di alti e bassi con la maglia del Sassuolo, serve una consacrazione in massima serie per potersi guadagnare una chiamata dalla casa madre, a cui peraltro verrebbe utilissimo un giocatore dalle caratteristiche moderne e dall'ottima gamba come il ligure. Il giovanissimo Pinamonti invece punta ad avere più spazio possibile, per accumulare esperienza tra i professionisti dopo aver segnato in ogni salsa e ad ogni livello nel Settore Giovanile dell'Inter e della Nazionale. Due giovani su cui scommettere, che Longo ha dimostrato, a ragione, di tenere già in grande considerazione.