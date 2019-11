La metamorfosi del Toro. Lautaro ha già fatto meglio dell'anno scorso

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

“Il nostro obiettivo è diventare credibili”. Una filosofia che Antonio Conte ha ripetuto a più riprese, dall’inizio della sua esperienza all’Inter. E se è vero che a livello di squadra il percorso è lungo e travagliato, sebbene la sua rosa sia decisamente sulla strada giusta, è innegabile come la crescita di alcuni singoli sia motivo e motore di questo processo di gruppo. Su tutti, chi ha sorpreso in questo avvio di stagione per continuità, rendimento e giocate decisive è indubbiamente Lautaro Martinez. Il giocatore a tratti inconcludente e acerbo dello scorso anno è probabilmente rimasto in Argentina durante le vacanze estive, facendo imbarcare per Milano il parente decisivo e sicuro di se. E come spesso capita i numeri vengono incontro per spiegare il concetto, anche se in questo caso si parla anche di gioco e giocate, oltre che di gol e assist: lo scorso anno il Toro ha segnato, in tutto il campionato, 6 gol. Con un assist. Ai quali vanno aggiunti i 3 centri europei, per un totale finale di 9 gol e 1 assist. Quest’anno, il cambio marcia: perché Lautaro dopo 13 partite di campionato ha già pareggiato il suo bottino, segnando 6 gol e fornendo 3 assist. Ai quali canno aggiunti i 3 gol segnati in Champions, per un totale di 9 reti e 3 assist.