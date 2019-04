La metamorfosi di Fares: il peggiore rinato e nel mirino delle big

Cagliari-Spal 2-1 (3' Faragò, 18' Antenucci (R), 60' Pavoletti)

La scorsa stagione, Mohamed Fares è stato il secondo peggior giocatore della Serie A. Penultimo nella media voto di Tuttomercatoweb.com, peggio di lui soltanto Samuel Souprayen. Una stagione che pareva essere il crocevia per migrare verso altri lidi, non più in Serie A. Non è stato dello stesso avviso l'algerino, la SPAL, l'entourage: il ds Davide Vagnati ci ha creduto, al momento della firma nel maggio del 2018 è uscito con un non originale "non vedo l'ora di cominciare" ma così è stato davvero. Voglia di riscatto e di rifarsi. Contro il Cagliari l'esterno mancino ha dimostrato perché sia finito nel mirino del Siviglia, del Napoli, del Milan, di mezza Europa. Corsa, cross, grinta, qualità, quantità. Unica luce sulle fasce della formazione di Leonardo Semplici, nella seconda metà di stagione è diventato titolarissimo degli estensi e tra i migliori esterni mancini della Serie A. Una metamorfosi difficile da spiegare, se non con le motivazioni e col feeling con lo schema e con le giocate di Semplici. La nuova vita di Fares, luce a cui la Spal si aggrappa nella corsa salvezza.