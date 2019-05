La migliore uscita di scena possibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un applauso a Gennaro Gattuso. Per i tempi, i modi, per i gesti. Dopo 18 mesi, Rino ha lasciato il Milan presentando le sue dimissioni. Ha aspettato la fine del campionato, poi con grande lucidità ha capito che non c'erano più i margini per proseguire l'avventura rossonera e ha tolto alla società l'incombenza di sollevarlo dall'incarico. L'ha fatto a suo modo, non pretendendo un euro ma pretendendo che la società pagasse al suo staff lo spettante fino al 2021.

Non sono stati 18 mesi semplici. Gattuso è stato chiamato alla guida della Primavera, promosso in Prima squadra e confermato per la stagione 2019/20 - con rinnovo del contratto fino al 2021 - da un'altra proprietà. Poi ha resistito all'arrivo della famiglia Singer e di Leonardo per tutta l'attuale stagione: con alti e bassi, con meriti ed errori.

Il Milan quest'anno non ha fatto male, meglio rispetto alle ultime stagioni. Ma avrebbe potuto fare di più e Gattuso dopo il derby ha avuto la colpa di perdere la bussola dello spogliatoio per qualche settimana. Non è riuscito a dare alla squadra un'impronta riconoscibile, ma ha ragione quando afferma che non è tutto da buttare.

"Ringrazio il Milan per questa opportunità perché è grazie a questi 18 mesi al Milan che sono diventato un mezzo allenatore", ha detto domenica sera dopo la vittoria contro la SPAL. Quando probabilmente aveva già in mente cosa sarebbe successo nella giornata di ieri: una giornata in cui ancora una volta è emerso tutto lo spessore di Gennaro Gattuso. Che può essere discusso come allenatore, non come Uomo.