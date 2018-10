La miniera d'oro di Aulas. Da Ndombelé a Fekir, il futuro è a Lione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Hugo Lloris a Karim Benzema. Da Ludovic Giuly a Samuel Umtiti. Da Miralem Pjanic ad Alexandre Lacazette. Da Michael Essien a Eric Abidal. Una lista infinita, perché Lione è la vera fabbrica del talento con un presidente focoso, diretto ma geniale come Jean-Michel Aulas. Classe 1949 di L'Arbresle, è alla guida dell'Olympique Lione dal lontano 1987. E' stato colui che, insieme all'allora numero uno della UEFA, Michel Platini, e all'ex ad dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha scritto le basi del Fair Play Finanziario. Sin dai primi anni, ha gettato le basi per un progetto improntato grazie a un business plan, investendo nel merchandising ma anche nel settore giovanile. Il Lione, anche oggi, è una fabbrica del talento senza fine.

Tanguy Ndombelé è il nome ora sulle copertine di mercato della Juventus, centrocampista acquistato dall'Amiens dopo un anno in prestito. Però non c'è certo solo il '96 franco-congolese tra i top della rosa di Bruno Genesio. Tra i più giovani ci sono giù due Millennial strepitosi: Amine Gouiri, centravanti frutto della cantera dell'OL, considerato universalmente il nuovo Benzema, e Lenny Pintor, esterno preso in estate dal Brest. Il classe '98 Houssem Aouar costa altrettanto 40 milioni di euro ed è già potenzialmente un cardine della Francia che verrà. Poi Lucas Tousart, un anno più giovane ma già con la maturità dei grandi davanti alla difesa. E' un '97 come Martin Terrier, esterno d'attacco rientrato dal prestito allo Strasburgo. Coetani di Ndombelé sono l'altro esterno d'attacco Maxwell Cornet e la punta Moussa Dembelé, preso dal Celtic Glasgow per prendere l'eredità di Mariano Diaz. A Lione sono praticamente considerati già dei senatori i ventitreenni Kenny Tete, terzino destro ex Ajax, l'ala burkinabè Bertrand Traorè o il terzino sinistro Ferland Mendy. Figuriamoci Nabil Fekir: a venticinque anni è quasi vecchio. Capitano, leader, nel mirino delle grandi d'Europa. Punta dell'iceberg della miniera d'oro del talento e dei conti di Jean-Michel Aulas.