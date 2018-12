La moglie di Nainggolan: "Minacce a me e alle mie figlie. Disgustoso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sospensione per una giornata il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan, ha scelto di non utilizzare più i suoi profili social ma nelle ultime ore sono arrivati tanti insulti e anche alcune minacce, su quelli di sua moglie Claudia, che attraverso Instagram ha risposto: "Considerando tutti gli insulti e le minacce che arrivano sul mio profilo. Io sono Claudia e tutto ciò che mi scrivete lo leggo io e nessun altro. Per quanto riguarda le minacce a me e alle mie figlie è veramente disgustoso. Vi auguro comunque un Buon Natale".