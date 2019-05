© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La mossa di Gasperini funziona e l'Atalanta si porta in vantaggio sul Genoa: pronti via, 1-0 a inizio secondo tempo. Il tecnico nerazzurro ha iniziato la ripresa inserendo Musa Barrow al posto di Mario Pasalic, il gambiano risponde subito presente. Verticalizzazione, mossa sbagliata di Zukanovic che lascia campo all'attaccante numero 99. A tu per tu con Radu, Barrow segna così il suo primo gol in questo campionato.