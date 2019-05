La mossa di Mazzarri funziona: 1-0 Toro, gol Lukic. Pjanic, che errore!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La mossa di Mazzarri dà i suoi frutti: è Sasa Lukic a sbloccare il derby di Torino, portando in vantaggio i granata. 1-0 del Toro sulla Juve, decisivo l'errore di Pjanic: il bosniaco gestisce malissimo una rimessa laterale arretrata di Cancelo e di fatto sistema il pallone per Lukic, che deve soltanto aprire il destro su Szczesny in uscita e portare avanti gli ospiti.