La mossa tattica di Conte: niente trequartista e Barella regista. L'Inter pressa e convince

C'è una novità nello schieramento tattico dell'Inter nella sfida in corso di svolgimento al Mapei Stadium tra il Sassuolo e i nerazzurri. Antonio Conte ha infatti rinunciato al trequartista, sempre utilizzato nelle ultime uscite, scegliendo di mandare in campo il suo centrocampo praticamente in linea, con Nicolò Barella centrale, ad agire da regista, e Gagliardini e Vidal ai suoi lati. Mossa che ha pagato fino a questo momento, con i nerazzurri in vantaggio per 2-0 e con un pressing alto davvero convincente che ha lasciato pochissimi spazi agli uomini di De Zerbi.