La mossa Zaza non basta. Ma il Torino di Mazzarri non conosce sconfitta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sarà il Torino europeo che avevano in mente a inizio stagione Walter Mazzarri e il presidente Urbano Cairo ma, al termine del decimo turno, la formazione granata può guardare il proprio percorso con la consapevolezza di aver fatto piuttosto bene. E con la voglia di fare sempre meglio, perché il lavoro del mister ex Napoli e Inter può portare i piemontesi più in alto. Mazzarri al termine della sfida contro la Fiorentina s'è lamentato per alcune situazioni di gioco, qualche fallo non concesso ai suoi ragazzi così come ha evidenziato la mancanza di rigori non assegnati in questa prima parte di stagione.

Tuttavia il Toro formato 2018-19 ha perso soltanto in due occasioni finora: all'esordio contro la Roma e il 22 settembre contro il Napoli, cioè s'è inchinato di fronte due formazioni più forti. Il ruolino di marcia evidenzia poi cinque pareggi e tre vittorie, che può certamente essere migliorato eliminando qualche amnesia difensiva di troppo. Come la rimonta subita la settimana scorsa dal Bologna e la rete 'regalata' o quasi alla Viola questa sera. Ma anche sperando nel risveglio del fronte offensivo, con Belotti su tutti senza dimenticare Zaza - entrato nella ripresa contro la Fiorentina - che ha segnato il gol decisivo contro il Chievo senza poi essere riuscito a ripetersi. Per Mazzarri il bicchere può essere mezzo pieno, la strada intrapresa sembra essere quella giusta.