La moviola: alla Juve manca un rigore, allo United manca un rosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non benissimo il romeno Hategan nella direzione di Juventus-Manchester United. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che nella sua moviola evidenzia un paio di errori evidenti: nel primo tempo, a pallone lontano, Shaw trattiene Cuadrado in area: era calcio di rigore netto, ma né l'arbitro né gli assistenti ravvisano la trattenuta.

Altro episodio a favore della squadra di Mourinho in occasione del giallo rifilato a Matic: l'intervento del serbo su Dybala era da cartellino rosso, ma l'arbitro lo grazia e gli concede di proseguire il match.