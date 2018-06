La moviola di Argentina-Islanda: manca un rigore solare su Pavon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti gli episodi durante Argentina-Islanda. Nel primo tempo Biglia viene affrontato in maniera dura da Ragnar Sigurdsson: è solo calcio d'angolo, peraltro inesistente perché l'ultimo tocco era del centrocampista del Milan. Potevano esserci gli estremi per il rigore, anche se il contrasto, duro, non è stato considerato errore grave. Corretto invece l'intervento dello stesso Sigurdsson che, in scivolata, va a colpire la palla con la mano: impossibile scomparire in quel caso.

Nel secondo tempo c'è un giallo in area argentina: Arnason si erge sopra Salvio, toccando di testa. L'esterno del Benfica la prende con la mano, larga, ma la distanza è di pochi centimetri. Inappuntabile il rigore concesso all'Argentina, con Messi che apre per l'accorrente Meza, messo giù da Magnusson. Infine a tredici minuti dalla fine Pavon salta secco Saevarsson che, con imperizia, mette giù l'attaccante del Boca. Sarebbe rigore netto, l'arbitro non lo controlla nemmeno con il Var.