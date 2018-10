La moviola di Atalanta-Parma: Gagliolo da arancione, gol di Palomino ok

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Partita tranquilla per Abisso, direttore di gara di Atalanta-Parma. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola del match dell’Atleti Azzurri d’Italia. Giusta la decisione di convalidare il gol di Palomino in quanto il fuorigioco non c’era così come la presunta trattenuta ai danni di Iacoponi. Da arancione invece l’intervento di Gagliolo, ammonito, su De Roon.