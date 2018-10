La moviola di Empoli-Juve: rigore Dybala leggero, no quello per i toscani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’arbitraggio di Calvarese ha suscitato diverse proteste in casa empolese. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla moviola del match del “Castellani”. Il rigore per la Juventus, secondo il quotidiano, può essere assegnato anche se, si legge, risulta leggero. Dybala si lascia cadere appena sente il contatto con Bennacer. La rosea avvalla anche la decisione del direttore di gara di non assegnare il primo penalty all’Empoli, in quanto Bonucci tocca il pallone con il gomito ma non modifica la traiettoria del pallone che termina docile fra le braccia di Szczesny.