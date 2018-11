La moviola di Fiorentina-Roma: molti dubbi sul rigore per i viola

Ha suscitato non poche proteste fra le file giallorosse l’arbitraggio di Banti. La Roma contesta il calcio di rigore assegnato dalla Fiorentina e con cui si è sbloccato il match. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza gli episodi controversi del match del “Franchi”. In occasione della massima punizione viola, Simeone non viene toccato da Olsen ma il Cholito trascina la gamba fino al colpire l’estremo difensore dei capitolini. Restano tanti dubbi su questa decisione, si legge. Ma non è l’unica. Al 70’ Fazio, già ammonito, interrompe un rinvio di Pezzella con la mano. C’è il fallo ma non il giallo.