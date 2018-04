La moviola di Inter-Juve: Orsato horror su Pjanic, giusti i gol

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Il primo tempo di Inter-Juventus dà parecchi spunti di discussione arbitrale. Non proprio tutto giusto per Orsato, con una macchia abbastanza grave: manca il secondo giallo a Pjanic, al ventottesimo, per un fallo evidente su Rafinha, non ravvisato dal direttore di gara e dove il Var non può intervenire. Giusto convalidare il gol di Douglas Costa, manca un giallo a Candreva per fallo da dietro su Mandzukic (come lo stesso cartellino al croato per la reazione successiva, ma demandabile). Perfetto nell'ultimo fischio, quello del fuorigioco di Matuidi sul 2-0 poi annullato. Mancano due fischi per falli su Cancelo e Candreva di Alex Sandro e Cuadrado. Da valutare, infine, il giallo a Barzagli, con un intervento molto duro su Icardi che potrebbe anche essere valutato da rosso.

Il secondo tempo si apre con un altro episodio molto contestato dall'Inter: Pjanic entra in maniera sconsiderata, direttamente sul costato dell'avversario. Sarebbe un altro giallo, Orsato sorvola e mostra il cartellino a D'Ambrosio, esuberante nelle proteste. È l'errore più grosso della serata, perché anche qui il Var non può cambiare la decisione, ma è da matita rossa. Corretto lasciar proseguire Perisic sull'autogol di Barzagli.