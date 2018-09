La moviola di Juve-Bologna: manca il cartellino rosso a Pjanic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola la moviola di Juventus-Bologna, sfida andata in scena ieri sera e vinta 2-0 dai padroni di casa. Non fila tutto liscio per Mariani - si legge - perché sono diversi gli episodi ambigui. In particolare, spicca il mancato rosso a Pjanic: al 33esimo il centrocampista bosniaco entra col piede a martello su Krejci: l'arbitro lo ammonisce, ma avesse tirato fuori il rosso non sarebbe stato un errore.

In generale, viene sottolineato la condotta arbitrale molto permissiva portata avanti in tutto l'arco del match.