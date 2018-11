La moviola di Juve-Cagliari: regolare Dybala, involontario mani di Benatia

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti episodi da moviola nell’anticipo delle 20.30 fra Juventus e Cagliari. Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza l’operato di Mariani, la posizione di Dybala sul gol del vantaggio è regolare. Poco dopo il quarto d’ora, Ionita va al traversone con il pallone che sbatte sul braccio di Benatia. Il direttore di gara, dopo aver visionato il VAR opta per l’involontarietà, decisione sottoscritta dal quotidiano. Regolare la posizione di Douglas Costa in occasione dell’autogol di Bradaric mentre lo stesso giocatore del Cagliari sembra toccare il pallone con il braccio anche se Mariani decide per il tocco di spalla.