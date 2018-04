La moviola di Juventus-Real Madrid: giusto il doppio giallo a Dybala

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone la moviola del match di ieri tra Juventus e Real Madrid, gara conclusa col risultato di 3-0 a favore dei campioni d'Europa in carica. Giusto - si legge - il doppio giallo a Dybala, che nel primo tempo viene sanzionato per simulazione.

Sul fallo di mano di Casemiro in chiusura di prima frazione, il direttore di gara turco Cakir lascia correre: episodio difficile, ci stava il fischio ma sarebbe comunque stata punizione dal limite.

Al Real Madrid manca un cartellino giallo: al 24esimo Kroos non viene ammonito per un fallo su Khedira, intervento scorretto molto simile a quello commesso da Bentancur: sanzionato col cartellino, l'uruguaiano come Sergio Ramos salterà per squalifica il match di ritorno.