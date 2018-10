La moviola di Lazio-Fiorentina: manca un rigore ai biancocelesti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la moviola di Lazio-Fiorentina, sfida andata in scena ieri all'Olimpico che ha visto i biancocelesti imporsi 1-0 grazie a una rete realizzata da Ciro Immobile. Manca un rigore alla Lazio per fallo su Caicedo, e anche l’ultimo intervento di Luis Felipe su Simeone nel recupero lascia qualche strascico. Corretto, invece, non prendere provvedimenti su Lafont, così come non c’è rigore su Simeone ma solo perché prima del fallo di Acerbi il Cholito è in fuorigioco.