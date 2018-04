La moviola di Liverpool-Roma, il VAR avrebbe cancellato il 3-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è filato tutto liscio ieri sera ad Anfield Road per ciò che riguarda la direzione arbitrale di Felix Brych. Il terzo gol del Liverpool, il secondo dei Salah, è infatti viziato da una posizione di fuorigioco dell'attaccante egiziano che il VAR dopo un replay avrebbe sicuramente annullato.

E' l'errore più grosso del match commesso dall'arbitro tedesco, che in un paio di circostanze non ha estratto il cartellino giallo e ci ha visto giusto in occasione del rigore concesso alla Roma per il tocco col braccio di Milner.