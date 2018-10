La moviola di Napoli-Sassuolo: manca un rigore. Rogerio era da giallo

Il Corriere dello Sport oggi in edicola boccia l'arbitraggio di Di Bello in occasione di Napoli-Sassuolo. Locatelli, già ammonito, viene perdonato due volte e in una circostanza il fallo in area su Ounas doveva essere punito col calcio di rigore. Graziato anche Diawara: anche lui già ammonito, l'ex Bologna in un doppio intervento su Djuricic e Berardi avrebbe meritato la seconda ammonizione.

Decisamente più intransigente invece su Rogerio: il terzino brasiliano entra su Callejon con un fallo più scomposto che violento, da giallo più che da rosso.