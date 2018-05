La moviola di Roma-Liverpool: 2 rigori per i giallorossi, ma non quello fischiato

© foto di www.imagephotoagency.it

Diversi gli episodi dubbi nella semifinale di ritorno di Champions League fra Roma e Liverpool andata in scena all'Olimpico questa sera. Per i giallorossi infatti ci sarebbero due rigori a favore non fischiati, mentre l'ultimo è alquanto generoso. Ma andiamo con ordine: il primo episodio controverso arriva al 26° in occasione del secondo gol del Liverpool quando Van Dijk sembra ostacolare irregolarmente Dzeko che serve inavvertitamente Wijnaldum che batte così Alisson da pochi passi. Con il VAR probabilmente l'arbitro avrebbe corretto la sua decisione e annullato la rete. Al 40° ci starebbe il giallo per simulazione per El Shaarawy che si lascia cadere appena dentro l'area senza essere toccato da Alexander-Arnold, bravo a ritirare la gamba poco prima dell'impatto con l'avversario. Nella ripresa i due rigori non fischiati ai giallorossi: al 49° ancora protagonisti Dzeko e Van Dijk. In questo caso il secondo tiene in gioco il primo che poi subisce fallo da Karius, sarebbe rigore e almeno giallo per il portiere, ma l'arbitro fischia un fuorigioco su segnalazione del guardalinee. Al 63° il rigore appare ancora più netto perché Alexander-Arnold para con la mano, a braccio molto largo, un tiro di El Shaarawy a botta sicura da pochi passi, anche in questo caso sarebbe massima punizione più espulsione del terzino inglese, ma l'arbitro decide diversamente e anche in questo caso l'utilizzo della tecnologia avrebbe portato a una revisione della decisione. Da sottolineare però come in questa occasione nessuno in campo protesti per la svista. Infine è molto generoso il rigore concesso nel recupero del secondo tempo alla Roma. Klavan infatti ha le braccia attaccate al corpo quando il pallone gli finisce sulla mano da distanza per di più ravvicinata. Un rigore che con il VAR probabilmente non sarebbe stato concesso.