La moviola di SPAL-Inter: ok il rigore, ma serata piena di sbavature

© foto di Federico Gaetano

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola passa in moviola la partita di Ferrara tra SPAL e Inter. Netto il rigore concesso ai padroni di casa per fallo di Miranda su Felipe, poi fallito da Antenucci. Ma la serata del direttore di gara Maresca - si legge - è piena di piccole sbavature: dal giallo inspiegabile a Lazzari alla bandierina prima alzata e poi abbassata dall'assistente Vivenzi al 44esimo, passando per l'angolo solare non concesso ai nerazzurri dopo pochi secondi di gioco e non solo.