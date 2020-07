La moviola di SPAL-Inter: più interpretazioni su Strefezza-Handanovic. Ma ha ragione Di Biagio

Nella serata di ieri, nonostante lo 0-4 finale, si è fatto un gran discutere del presunto rigore non fischiato alla SPAL contro l'Inter in occasione del contatto fra Handanovic e Strefezza. Un caso dubbio che ha scatenato le ire di Gigi Di Biagio e che, regolamento alla mano, poteva effettivamente portare la SPAL sul dischetto.

Per la Gazzetta dello Sport la decisione di Giua convince: "Giua non concede il penalty valutando che il pallone, pur tecnicamente in campo, non fosse più nella disponibilità del giocatore spallino". Il concetto di disponibilità del pallone, in realtà, nel regolamento non esiste, anche se spesso ultimamente gli arbitri lo hanno fatto diventare una prassi a cui fare riferimento. Il Corriere dello Sport dà una lettura diversa del difficile episodio: "Giua si dimostra non all'altezza della categoria: e più dell'episodio in sé, preoccupa la gestione delle proteste della SPAL, con mani addosso e capannello di giocatori senza neanche un giallo. Di fatto nell'episodio c'era rigore perché il pallone, nel momento del contatto, era ancora in campo (quindi in gioco).