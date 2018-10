La moviola di Torino-Fiorentina: manca il giallo a Vitor Hugo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’arbitraggio di Fabbri in Torino-Fiorentina ha provocato non poche proteste di Walter Mazzarri. Il tecnico granata, espulso dopo un mancato giallo a Vitor Hugo per un intervento da dietro su Iago Falque, lamentava un contatto dubbio in area fra Biraghi e Belotti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nell’analizzare gli episodi controversi, riporta che in quell’occasione il direttore di gara avrebbe dovuto visionare l’azione al VAR mentre nel primo caso doveva starci il giallo per il difensore viola.