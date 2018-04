La Nazionale di Mancini: ritorno di Balotelli e difesa a quattro come base

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Se la FIGC sembra essersi indirizzata verso la scelta di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico, ecco che abbondano le ipotesi su quella che sarà la nuova formazione tipo azzurra, forzatamente rivoluzionata e ringiovanita dopo il fallimento mondiale. Stando a quanto pensato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex interista dovrebbe pensare al 4-2-3-1 o al 4-3-1-2 come moduli di partenza per il nuovo corso azzurro.

Nel primo caso, la novità più interessante sarebbe l'inserimento di Barella come centrocampista centrale dietro le punte, con Belotti o il grande ritorno Balotelli come riferimento centrale. Stupisce l'assenza non solo di Parolo e Candreva, ma anche del miglior bomber italiano Ciro Immobile, in lotta anche per la Scarpa d'Oro in questa stagione.

4-2-3-1 - Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Pellegrini, Verratti; Chiesa, Barella, Insigne; Belotti (Balotelli).

Inserendo nel novero delle ipotesi anche il fantasista dietro le due punte, ecco che toccherebbe a Federico Bernardeschi entrare nell'undici, con il conseguente spostamento di Barella venti metri più indietro e l'esclusione dalla formazione tipo di Insigne e Chiesa. Davanti invece sarebbe possibile la coesistenza tra Belotti e Balotelli.

4-3-1-2 - Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Pellegrini, Verratti, Barella; Bernardeschi; Belotti, Balotelli.