La Nazionale di Ventura è vecchia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il brodino caldo arrivato con Israele, al netto di una prestazione almeno deludente (per usare un eufemismo), Giampiero Ventura ha detto di avere rinnovato molto, abbassando l'età media di una squadra che, un anno fa, non poteva dirsi per niente giovane. Era la quinta nazionale più vecchia con 28 anni, 10 mesi e qualche giorno. La Germania galleggiava intorno ai 26, il Belgio a 26,4 la Francia a 27,4 e il Portogallo a 28,4. Questo per dare una dimensione europea di chi ha fatto come noi o meglio un anno fa.

Ventura ieri ha addirittura asserito che la squadra è ringiovanita molto, di tre o quattro anni rispetto a quella di Conte. Ed è una cosa falsa, perché per i quattordici protagonisti con Israele la media era di 28 anni e 9 mesi, identica a quella di una stagione fa. Se estendiamo anche ai panchinari molti di questi sono alla prima occasione con la nazionale, oppure non calcano il campo da molto tempo (Perin), e l'età media scende a 27 anni e 11 mesi, comunque destinata a essere ancora identica - se fosse confermata in blocco - a quella di un anno fa.

Difficile, perché tra quelli presi in considerazione non c'era Chiellini, 33 anni, che alza la media. Non c'è Marchisio, destinato a esserci in Russia - qualora arrivasse la qualificazione - e pure Giacomo Bonaventura, 28 anni e in piena media aritmetica con chi ha giocato. Poi, certo, i Caldara e i Romagnoli, i Gagliardini e i Benassi. Ma è impossibile che l'Italia abbia anche solo lontanamente una media come quella della Germania di Euro 2016. Meglio concentrarsi, però, sulla qualificazione ai Mondiali, più che pensare all'età media. Per quello ci sarà il progetto fino agli Europei 2020. Forse.