La Nazionale "Invisibile": c'è un undici con pochi minuti per Mancini

Perin, Zappacosta, Rugani, Caldara, Emerson Palmieri, Pellegrini, Gagliardini, Cristante, Zaza, Balotelli e Zaniolo: c'è un undici, anche abbastanza competitivo, con pochissimi minuti in campo negli oltre trenta convocati di Roberto Mancini per l'inizio della Nations League, evidenzia oggi QS. Spiccano Zaniolo, Zappacosta, Caldara, Emerson, Rugani e Perin, tutti a zero minuti dopo tre giornate di campionato italiano e quattro di Premier League: una squadra che dovrà trovare la condizione in questi giorni di ritiro a Coverciano, ma che sarà sicuramente in difficoltà rispetto a compagni di squadra più rodati e che hanno disputato tutte o quasi le gare di questo inizio di stagione.