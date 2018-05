La NazionalSamp verso la Russia: chi spera di andare al Mondiale

Dal corrispondente a Genova

Sedici giorni al calcio d'inizio del Mondiale. Il 14 giugno prenderà il via la kermesse internazionale in Russia con la partita inaugurale fra i padroni di casa e l'Arabia Saudita. Noi italiani saremo spettatori in tv e guarderemo le altre nazionali darsi battaglia per alzare al cielo di Mosca la coppa. L'attenzione della Sampdoria però sarà rivolta ai suoi nazionali. Le prestazioni dei ragazzi di Marco Giampaolo, malgrado un finale di campionato in calando, non sono passate certamente inosservate ai rispettivi commissari tecnici che hanno scelto ben sette blucerchiati da inserire negli elenchi dei pre-convocati - Strinic nonostante sia di fatto del Milan si è guadagnato nella prima parte a Genova la chiamata con la Croazia -. Alcuni saranno già certi di partecipare alla competizione, altri invece dovranno guadagnarsi entro il 4 giugno un posto sul volo per la Russia.

LA POLONIA CALA IL TRIS - Adam Nawalka ha pescato in casa Samp per scegliere i primi 32 da inserire nella lista pre-Mondiale. Karol Linetty è ormai un habitué e con ogni probabilità potrebbe prendere parte della lista finale. Il centrocampista di Znin si è guadagnato la fiducia del mister con le sue prestazioni in maglia biancorossa ma soprattutto con i due anni passati all'ombra della Lanterna. Chi invece spera è Bartosz Bereszynski, reduce da un campionato sicuramente positivo, mentre Dawid Kownacki potrebbe non rientrare nell'elenco di nomi finali. Il giovane attaccante polacco, alla luce soprattutto degli otto gol in stagione, avrà tutto il tempo per far vedere il suo valore.

TORREIRA E RAMIREZ CON L'URUGUAY, ZAPATA CON LA COLOMBIA - Speranze anche dal Sudamerica che vanta ben tre chiamate. Gli sforzi e le prestazioni esaltanti di Lucas Torreira sono stati premiati con la chiamata nell'Uruguay di Oscar Washington Tabarez prima nella China Cup e poi nei 26 pre-convocati per Russia 2018. Il centrocampista blucerchiato, forse ai saluti con Genova, spera in una conferma così come Gaston Ramirez, arruolato da più tempo e anche lui nella lista della Celeste. Nei convocati della Colombia invece c'è anche Duvan Zapata. L'attaccante della Sampdoria vuole recuperare al meglio dal guaio fisico che ne ha pregiudicato il finale di stagione.