La nota positiva del momento no dell'Inter: Eriksen ha un suo posto nel mondo nerazzurro

L'edizione oggi in edicola de Il Corriere dello Sport racconta dell'altra faccia della medaglia della notte dell'Inter, ovvero l'impressione che il 3-4-1-2 sia il vestito tattico perfetto per Christian Eriksen. Il danese sembra aver trovato il suo posto nel mondo Inter, adesso il focus sarà totale sul campionato come ha scritto lo stesso danese sui social. "Siamo delusi per non essere in finale ma torniamo a concentrarci sulla Serie A", ha detto.