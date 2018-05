La notte da incubo di Skomina: 4 errori clamorosi e Roma eliminata

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dà ampio spazio nelle sue prime pagine agli errori dell'arbitro sloveno Skomina che hanno caratterizzato Roma-Liverpool, ritorno delle semifinali di Champions League concluso con la vittoria per 4-2 dei giallorossi, ma soprattutto con la qualificazione dei reds. Questi - si legge - gli errori principali.

1) Sul gol del 2-1 a favore del Liverpool Dzeko di testa serve Wijnaldum, ma sul bosniaco c’è una carica netta di Van Dijk, che lo ostacola proprio al momento del colpo di testa. E' fallo, ma l'arbitro convalida la rete.

2) Sul lancio di Pellegrini, l'arbitro giudica in posizione di fuorigioco Dzeko che invece è nettamente tenuto in gioco da Van Dijk. Poi Karius stende il bosniaco: il penalty è netto, ma il direttore di gara ferma tutto per una inesistente posizione di offside.

3) Conclusione a botta sicura di El Shaarawy: quasi sulla linea di porta, il terzino Alexander-Arnold ferma il pallone con la mano larga: è rigore ed espulsione, ma l'arbitro non concede nulla di tutto ciò. E' l'errore più clamoroso.

4) Errato anche il rigore concesso alla Roma a giochi ormai chiusi: Dopo il tocco di Ünder il pallone viene toccato dal braccio sinistro di Klavan che è appiccicato al corpo: non è rigore.