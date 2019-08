La notte di Liverpool-Chelsea: i Reds come il Real o la seconda Blues?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dall'Ajax all'Atletico Madrid. Chi sarà la prossima? Il Liverpool, a caccia di un posto sul podio di vittorie in Supercoppa Europea, o il Chelsea, che ne ha vinte finora solo una nel 1998? Il primato spetta sempre a Barcellona e Milan, cinque ciascuna, dietro per adesso il Real Madrid con quattro e poi proprio Reds e Colchoneros con tre. Vincerà un'inglese, chiaramente, ma non intaccherà il secondo posto dell'Italia: la Spagna domina con quindici successi, poi proprio il Belpaese con nove e l'Inghilterra che stasera arriverà a otto. Curiosità: Mai un club francese ha vinto la Supercoppa Europea e solo uno tedesco, il Bayern Monaco, lo ha vinto nel 2013.