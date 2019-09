La notte in cui il grande pubblico ha scoperto Sandro Tonali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sandro Tonali è stato uno dei calciatori più chiacchierati dell'ultima estate di calciomercato. E' stato il trascinatore del Brescia che ha conquistato la Serie A chiudendo l'ultimo campionato cadetto al primo posto e, soprattutto, è un classe 2000. Un regista dai piedi sopraffini capace di imporsi già giovanissimo in un campionato difficile, spigoloso, come la Serie B. A molti la sua storia ha ricordato quella di Marco Verratti: perché anche lui fu uno dei leader del suo Pescara che ottenne, sotto la guida di Zeman, la promozione in Serie A e perché i due in parte condividono la stessa zona di campo.

Probabilmente, però, le similitudini tra i due calciatori si interrompono qui. Perché dopo quel campionato cadetto Verratti subito spiccò il volo, tra Juventus e Napoli ebbe la meglio il Paris Saint-Germain che anche allora aveva Leonardo come direttore sportivo. A nemmeno 20 anni, Verratti si trasferì in Francia e fu subito gettato nella mischia: da mezzala più che da regista, da spalla di Thiago Motta. Un ruolo in cui il centrocampista pescarese s'è poi specializzato col passare degli anni, lasciando così definitivamente la cabina di regia. Sia col suo club che in Nazionale, dove a presidiare la zona centrale del campo c'è Jorginho.

In futuro, in un futuro piuttosto breve, oltre all'italo-brasiliano in quel ruolo potrebbe esserci anche Tonali. Che ieri sera al Rigamonti ha probabilmente disputato la sua prestazione manifesto: era la sfida del ritorno in Italia di Mario Balotelli, era la partita contro i campioni d'Italia. Era insomma la gara più glamour fin qui disputata da Tonali, che nonostante le tante telecamere puntate addosso ha giocato alla sua solita maniera.

I numeri dei report del giorno dopo testimoniano come, in questo momento, rispetto ai suoi compagni sia di un livello superiore: Portiere a parte, è il giocatore che ha effettuato più passaggi e l'ha fatto con una percentuale di passaggi riusciti del 79%. Percentuale altissima: non all'altezza di quella del suo dirimpettaio, del pianista Miralem Pjanic, ma forse da suo erede.

Perché Tonali a differenza di Verratti è un vero regista di centrocampo, un faro della mediana. Ancora ingeneroso il paragone con Pirlo, per il momento inarrivabile, ma è un paragone che può starci. Anche se non ci riconsegna del tutto un giocatore che fa sentire la sua presenza in mezzo al campo anche in fase di non possesso: per intenderci, ieri è stato il terzo miglior giocatore del Brescia per recupero di palloni e il primo per duelli vinti in mezzo al campo: nove su undici.

L'aspetto straordinario è che quella di ieri di Sandro Tonali non è stata una gara straordinaria. E' stata una partita in linea con un rendimento in costante crescita. Tutt'altro che banale però la sua capacità di giocare sui suoi abituali livelli anche una partita così difficile, così attesa. Una gara che ha fatto vedere anche al grande pubblico chi è Sandro Tonali. E ha fatto capire perché, anche dinanzi a offerte molto importanti, questa estate Cellino ha deciso di trattenerlo a Brescia ancora un anno.