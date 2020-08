La notte più buia per Mbappé. Dall'infortunio a oggi il fuoriclasse non segna più

vedi letture

Quella di Lisbona è la prima grande sconfitta di Kylian Mbappé. Il predestinato del calcio mondiale, che a soli 19 anni segnava in una finale dei Mondiali, poi vinta, ha fatto contro il Bayern Monaco scena muta.

"Ci sono notti in cui la carta d'identità può essere benzina capace di incendiare gli animi o di bruciare le speranze. L'errore su Neuer nel primo tempo dice che sarà Ronaldo un giorno. Non ancora" è il giudizio dato da Tuttomercatoweb. L'edizione 2019-20 dell'attaccante è stata meno brillante delle stagioni passate. Cinque reti nella fase a gironi, zero dalla fase a eliminazione diretta. Certo, il suo ingresso in campo contro l'Atalanta ai quarti di finale ha ugualmente spostato gli equilibri, anche se non è finito nel tabellino dei marcatori.

Un 2020 che poteva consacrarlo anche in ottica Pallone d'Oro con un Europeo alle porte. Saltato l'evento per le note ragioni e cancellata persino l'assegnazione del massimo riconoscimento individuale per un calciatore, non restava che la soddisfazione di condurre il Paris Saint-Germain a vincere il massimo torneo continentale. Un 2020 che invece si è rivelato complicato e condizionato dall'infortunio rimediato al ritorno dal lockdown, quando l'entrata di Loic Perrin in finale di Coppa di Francia sembrava averlo messo ko per tutto il resto della stagione. Il suo score nel massimo torneo continentale resta eccezionale: nessuno ha segnato più di lui prima dei 21 anni. 19 i suoi centri fra Monaco e PSG, il suo primo inseguitore è Karim Benzema con 12. Lionel Messi, per citare il migliore di tutti, ne ha fatti solo 8. Cristiano Ronaldo addirittura zero. Insomma, il futuro è suo.