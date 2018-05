La nuova Champions: a gennaio inseribili in lista tre nuovi giocatori

Andiamo ad analizzare con attenzione le varie modifiche rese ufficiali dalla UEFA e riguardanti la prossima edizione della Champions League: per quanto riguarda l'iscrizione in lista dei giocatori dopo la fase a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League, un singolo club potrà inserire in rosa tre nuovi calciatori idonei senza alcuna restrizione. Questa modifica è in linea con la situazione normativa esistente nei vari campionati nazionali, che non impone restrizioni sull'ammissibilità alle competizioni di giocatori registrati da un nuovo club durante la finestra di mercato invernale. CLICCA QUI per leggere tutte le modifiche ufficializzate.