La nuova Champions: in finale panchina lunga, con dodici riserve

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Andiamo ad analizzare con attenzione le varie modifiche rese ufficiali dalla UEFA e riguardanti la prossima edizione della Champions League: oltre all'aggiunta di una quarta sostituzione per i supplementari, ma solo in occasione della finale, le due squadre potranno portare tra campo e panchina 23 giocatori invece dei 18 di tutte le altre partite. Questo permetterà di avere a disposizione 12 sostituti in panchina (invece dei classici sette) per le finali in questione - dando così ai club e in particolare agli allenatori una maggiore elasticità nella gestione della squadra per la partita più importante della stagione. CLICCA QUI per leggere tutte le modifiche ufficializzate.