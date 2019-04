La nuova Champions non piace a tutti: Lotito guida la rivolta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La nuova Champions non va giù a tutti i club. Dal 2024 arriverà una rivoluzione: ci sarà la terza competizione europea e anche la massima coppa sarà ridisegnata. Un progetto a cui sta lavorando anche l'Eca, ma che non va giù a tutti i club italiani: il 6 e 7 marzo si terrà a Madrid l'assemblea delle leghe europee, secondo Il Messaggero vi parteciperanno sette o nove club italiani. A guidare la "rivolta" vi sarebbe la Lazio di Claudio Lotito, in compagnia di Napoli, Genoa, Sampdoria, Torino, Atalanta e Fiorentina. Ma potrebbero unirsi anche Sassuolo e Roma.