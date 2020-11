La nuova dimensione di Diogo Jota. Candidato titolare al posto di Firmino

Nei giorni impetuosi dell'incertezza del ritorno di Josip Ilicic, Diogo Jota è finito nella lista dei papabili dell'Atalanta. Non per molto, perché la valutazione dei Wolverhamtpon Wanderers era ovviamente fuori da ogni possibilità per i nerazzurri: i 45 milioni di euro spesi dai Reds sono lontanissimi dai 14,5 spesi per Aleksey Miranchuk. Però nel mare magnum delle voci di mercato più o meno possibili, qualche contatto c'è stato, pure se sembra quasi fantacalcio. D'altro canto Diogo Jota non è mai andato sopra i 10 gol in Premier League, sorpassandoli solamente in Championship due anni fa.

NUOVA DIMENSIONE - D'altro canto nel mirino atalantino c'era pure Josip Brekalo, attaccante del Wolfsburg e della Nazionale croata, considerato uno dei migliori giocatori dei Balcani, di due anni più giovane, e con una richiesta nettamente inferiore (intorno ai 25 fra prestito e diritto di riscatto). Quando poi è arrivato il Liverpool era praticamente impensabile che il portoghese potesse arrivare in Serie A. La tripletta contro i nerazzurri ha sdoganato la sua immagine anche fuori dalla Premier, al netto di una straordinaria Europa League che però non è vetrina così risonante.

DA TITOLARE? A questo punto è da capire quale sarà la composizione del tridente offensivo di Klopp. Nonostante che siano piovute le smentite su un eventuale avvicendamento di Firmino, dall'altra i numeri sono dalla parte di Diogo Jota. Rimane comunque una certezza: il Liverpool ha, con Origi e Shaqiri, sei attaccanti che possono ruotare quasi indistintamente.