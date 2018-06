La nuova freccia del Gasp: Reca, gol e assist per la nuova Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una nuova freccia per le corsie esterne dell'Atalanta. Nei giorni scorsi il Wisla Plock ha infatti annunciato di aver dato il via libera alla cessione di Arkadiusz Reca, per quella che sarà un'altra scommessa da vincere per Gian Piero Gasperini che nelle ultime stagioni ha cambiato molto sulle sue fasce, riuscendo però praticamente sempre ad avere ragione.

Nell'ultimo campionato in Polonia Reca ha totalizzato trentatré presenze, segnando anche tre gol, segno che oltre a difendere il giocatore sa anche fare male in fase offensiva e per questo dovrebbe essere perfetto per il 3-5-2 del tecnico orobico. Oltre a tutto questo ha fornito anche sei assist per i compagni, un altro aspetto da non sottovalutare. Venerdì le visite mediche, poi la firma sul contratto, per il primo rinforzo per l'Atalanta che verrà.