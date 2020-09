La nuova Inter 2020/21: Vidal è in arrivo, tanta curiosità per il debutto di Hakimi

vedi letture

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

LA NUOVA INTER - Finalmente torna il campo. Oggi l'Inter sfiderà in amichevole il Lugano in quel di Appiano Gentile, una prima occasione per Antonio Conte di osservare il livello atletico della sua squadra contro un vero avversario. In attesa dello sbarco a Milano di Arturo Vidal, in mezzo al campo vedremo Barella ed Eriksen (possibile anche l'inserimento immediato di Nainggolan) ai lati di Sensi preferito a Brozovic (in trattativa con il Monaco). Sulle fasce Hakimi e l'esperimento ripetuto Perisic che potrebbe avanzare poi a formare un attacco a tre con Lautaro e Lukaku. Difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni, davanti alla porta di Handanovic. Un primo assaggio di una potenziale formazione titolare in vista dell'esordio in Serie A a San Siro contro la Fiorentina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

QUELLO CHE MANCA - La principale necessità nerazzurra è legata al centrocampo. E Arturo Vidal resta la primissima scelta: l'accordo col giocatore c'è già, mancano le visite e poi sarà tutto fatto. A quel punto, l'Inter valuterà giorno giorno il da farsi: in caso di uscite importanti, vedi Perisic, Brozovic, Nainggolan e magari Skriniar, potrà esserci spazio per un altro grande investimento. Attenzione al nome di N'Golo Kante, in questo senso. Altrimenti, se le cessioni dovessero andare per le lunghe, difficilmente Marotta e Ausilio avranno margine per regalare un altro colpo di spessore ad Antonio Conte.