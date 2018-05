La nuova Juve, un anno dopo: Bentancur, il futuro è già in casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come Bernardeschi, ma ancor più di Bernardeschi, Rodrigo Bentancur è stato un investimento per il futuro del centrocampo bianconero, anche se Allegri ha dimostrato di fare affidamento sin da subito sul giovane regista uruguaiano prelevato dal Boca Juniors nell'ambito del ritorno di Tevez in Argentina. Superando anche Marchisio nelle gerarchie bianconere, il giovane regista si è dimostrato sin da subito giocatore su cui si può contare e con capacità di creare gioco non comuni, giustificando l'investimento bianconero.

Alla sua prima stagione in Europa l'ex Xeneize disputa 26 partite, toccando con mano tutte le manifestazioni. Destò clamore la scelta di Allegri di lanciarlo da titolare nella sfida del Camp Nou contro il Barcellona, alla prima gara in Champions dell'anno, mentre i novanta minuti giocati nella sfida di andata contro il Real (persa 0-3) erano dettati più dalle condizioni non perfette di diversi compagni di reparto. Rimane comunque una esperienza preziosa per un giocatore destinato a diventare in breve il gioiello in grado di essere il punto di riferimento tecnico per la squadra Campione d'Italia.

Costo: 10,5 milioni di euro

Valore attuale: 12 milioni

Ingaggio: 1 milione

Scadenza contratto: 2022