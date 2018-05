La nuova Juve, un anno dopo: Douglas Costa, 46 milioni ben spesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se Matuidi ha dato sostanza e gli investimenti Bernardeschi-Bentancur sono destinati a dare dividendi in futuro, l'arrivo di Douglas Costa è senza dubbio "l'affare" dell'estate bianconero. Ad ambientarsi al campionato italiano ci ha messo qualche mese, ma nel girone di ritorno è stato semplicemente il giocare in grado di fare la differenza, da subentrante ma anche dall'inizio. Un paio di gol bellissimi portano la sua firma, ma a stupire sono in particolare gli assist, sfornati a ripetizione nelle ultime decisive settimane di campionato. Furono addirittura tre nel giro di mezz'ora contro la Sampdoria, un acuto straordinario in grado di far volare la sua valutazione.

Se a dicembre qualcuno sembra essere poco convinto dell'investimento fatto per portarlo in Italia dal Bayern Monaco (oltre 40 milioni di euro), il brasiliano ha saputo convincere davvero tutti con una serie di prestazioni super. Il riscatto appare davvero scontato, anche alla luce di una crescita di valore del cartellino che si ipotizza oggi possa valere anche ottanta milioni di euro. D'altronde giocatori come Costa, praticamente certo di far parte della spedizione verdeoro in Russia, sono davvero rari da trovare sul mercato mondiale.

Costo: prestito di sei milioni con diritto di riscatto a 40 milioni

Valore attuale: 40 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 6 milioni

Scadenza contratto: 2022